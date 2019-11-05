الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه أمس، رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم مبارك المباركي، والوفد المرافق له.وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وآفاق تعزيز التعاون والتشاور بينهما. ونوها في ذات الوقت بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.وأبرز الدكتور العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل للمملكة.واطلع الوفد الكويتي خلال الزيارة على تجربة الهيئة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة من خلال عروض المرئية عن عمل الهيئة، وعدد من الإدارات، من ضمنها إدارة الشكاوى، وإدارة الاتفاقيات والتقارير، ومركز النشر والإعلام.من جهته استعرض السفير المباركي جهود دولة الكويت في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان المختلفة.// انتهى //11:33ت م0035