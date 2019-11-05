القريات 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساستقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم، مدير مركز التنمية الاجتماعية بالقريات أحمد بن إبراهيم الزارع يرافقه رئيس لجنة التنمية الأهلية إبراهيم بن عبدالله الزومان وأعضاء اللجنة.وقدم الجاسر التهنئة لأعضاء اللجنة لفوزهم بانتخابات عضوية اللجنة لمدة أربعة سنوات، وحثهم على تسليط الضوء إعلامياً على أعمال اللجنة وزيادة مشاركتهم التفاعلية مع المجتمع المحلي، متمنياً لهم التوفيق.وفي نهاية اللقاء تم تقديم تقرير مفصل عن نشاط وخطط اللجنة المستقبلية.// انتهى //12:21ت م0052