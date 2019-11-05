نجران 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بالجهود التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات، وما يقدمونه من تضحيات للحد من انتشار هذه الآفة، مؤكداً ضرورة العمل على تكثيف البرامج التوعوية للتعريف بأخطار المخدرات وما تسببه من إضرار في المجتمع.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة نجران العميد فهد حماد الحماد، الذي قدم لسموه إيجازاً عن سير العمل في إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة ومحافظاتها.وثمن سموه النتائج الإيجابية والعمليات الاستباقية التي حققها رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة، مشدداً ضرورة مضاعفة الجهود وتعقب مصنعي ومروجي هذه الآفة وقطع ما يخطط له أعداء هذا الوطن.من جهته أكد العميد الحماد، حرص الإدارة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية من خلال المشاركة عبر المعارض والدورات المقامة في المنطقة التي أسهمت في رفع درجة الوعي للمجتمع.// انتهى //12:29ت م0053