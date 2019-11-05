حائل 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الثاني للموسم الحالي 1441هـ على دعم نادي الفروسية بالرياض وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط مسافتها 1600م، حيث خصص الشوط الأول للدرجة التي لم تربح, فيما خصص الشوط الثاني للأفراس من الدرجة الأولى وحتى الثالثة, بينما خصص الشوط الثالث لمفتوح الدرجات والشوط الرابع مفتوح, في حين خصص الشوط الخامس مفتوح للأفراس مواليد 2017.// انتهى //12:32ت م0054