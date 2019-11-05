الدمام 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واستنفذ بلدية محافظة الخفجي حاليًا، مشروع تطوير الواجهة البحرية ومبادرة الأنسنة، بتكلفة تجاوزت أكثر من 73 مليون ريال، الذي يأتي ضمن مشاريع صيانة الشوارع وسفلتة الأرصفة ومبادرة الطرق ووضع اللوحات الإرشادية والتسمية والترقيم بالخفجي والقرى التابعة لها.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية تعمل على توريد وتركيب مسميات الشوارع بالجزيرة الوسطية، مفيدًا أن تطوير وتحسين الكورنيش شمل تركيب المسطحات الخضراء بمساحة 56000 متر مربع وغرس 982 نخلة وشجرة، ومغطيات تربة بمساحة 5000 متر مربع، إضافة إلى تهيئة المرافق والخدمات الحيوية بالكورنيش.// انتهى //12:56ت م0057