بغداد 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسعقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد اجتماعا أمنياً ، اليوم ,ضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين.وتركز البحث خلال الاجتماع بحسب بيان صحفي حكومي حول فرض الأمن والنظام والاستقرار في عموم البلاد, وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الإقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين .كما بحث المجتمعون تطورات الأوضاع في العراق ودعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية.// انتهى //13:00ت م0058