الكويت 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر بيان ،اليوم ، مع رئيسة أستونيا كريستي كاليولايد التي تزور الكويت حالياً .هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وعن جانب جمهورية أستونيا الرئيسة كريستي كاليولايد.وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية أن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة ، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:10ت م0060