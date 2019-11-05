بكين 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 5 نوفمبر 2019 م واسأعربت الصين عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية إبلاغ الأمم المتحدة بالانسحاب رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في إيجاز صحفي اليوم "نأمل أن تتحمل الولايات المتحدة مزيدًا من المسؤولية وأن تقوم بالمزيد للإسهام كقوة دفع في عملية التعاون متعدد الأطراف بدلًا من إضافة طاقة سلبية لها".// انتهى //13:11ت م0061