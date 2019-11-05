جدة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأطلقت جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات المجتمعية بمقرها في جدة أمس، مبادرة بعنوان "على كرسي ماجد"، بالتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيسها تعزيزاً لهدفها نحو تمكين الأفراد لتنمية المجتمع.وتستهدف المبادرة التي تأتي في مجموعة لقاءات دورية، الشباب من خلال استضافة أصحاب الخبرة والاختصاص لمحاورتهم في أحد مجالات الحياة العملية المتعددة المتمثلة في التسويق، والقانون والمالية وغيرها من المجالات التي يتطلع الشباب إلى التعلم فيها، في حين تُعقد اللقاءات بمقر جمعية ماجد في الربع الأخير من كل شهر ميلادي.وكانت انطلاقة أولى لقاءات "على كرسي ماجد"، باستضافة المستشار القانوني خالد أبو راشد حاوره رائد الأعمال ياسر بكر، حيث تناول اللقاء جوانب قانونية متعددة مثل: أهمية العقود، والقضايا العمالية، وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأفاد مدير عام جمعية ماجد للتنمية المجتمعية همام زارع، أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمبادرات جمعية ماجد للتنمية المجتمعية التي تهدف لتمكين أفراد المجتمع بما يعزز المضي قدماً نحو تنفيذ مبادرات نوعية تحقق أهداف الجمعية الاستراتيجية وتمشياً مع رؤية المملكة 2030.وأكد حرص أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة على تحقيق رسالتها التي ترتكز على الإسهام في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاث تحقق أثراً اجتماعياً، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة.// انتهى //13:12ت م0062