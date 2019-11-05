الخرطوم 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق05 نوفمبر2019 م واستعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن غداً الأربعاء جولة مفاوضات سد النهضة بين دول السودان ومصر وإثيوبيا ، حيث ترأس وفد السودان في الاجتماعات وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.ويضم الاجتماع إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء خارجية ومياه الدول الثلاث، ورئيس البنك الدولي.واختتمت اجتماعات مماثلة لوزراء الدول الثلاث في العاصمة الخرطوم، دون التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتخزين بحيرة سد النهضة الإثيوبي.// انتهى //13:18ت م0065