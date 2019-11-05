جيزان 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي , وعدداً من منسوبي وطلاب الإدارة بمناسبة تحقيق الإدارة العديد من الجوائز على المستويين المحلي والخليجي.وهنأ سموه في مستهل اللقاء مدير عام تعليم جازان ومنسوبي الإدارة بمناسبة تحقيق الإدارة لهذه الإنجازات المتمثلة في تحقيق قائد مدرسة تحفيظ القران الكريم بقرية ديحمة التابع لمحافظة صامطة المعلم حسين عبده بن أحمد قيسي للمركز الأول في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز, وحصول الطالبة حنين بنت محمد صميلي من مجمع تحفيظ ديحمة للبنات جائزة مكتب التربية العربي للطالبات المتفوقات دراسياً في دورتها الـ "12".وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الأدوار والأعمال المناطة بإدارات التعليم والجامعات وغيرها من الجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان , منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية وكل ما يحتاجه أبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من خدمات , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها - حفظهم الله -.من جانبه أعرب مدير عام تعليم جازان عن سعادته بلقاء سمو أمير جازان وما استمع إليه من توجيهات , سائلاً الله تعالى أن يمده وكافة منسوبي الإدارة بعونه وتوفيقه لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام.// انتهى //15:02ت م0125