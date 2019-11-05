الأحساء 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واستواصل الكلية التقنية للبنات بالأحساء تنفيذ البرامج المجتمعية "أتقن" في مرحلته الخامسة، بحضور ومشاركة 120 متدربة، وذلك في مقر الكلية بالأحساء.وأوضحت المدربة هدى النعيم أن البرامج التدريبية تتضمن برنامج الأمن السيبراني، وتحرير الفيديو والمونتاج، وصيانة الجوالات، وإدارة الفعاليات، والضريبة المضافة وأساسيات التجميل وتصفيف الشعر، مشيرة إلى أن هذه البرامج التدريبية أسهمت في جذب عدد كبير من المتدربات لتوفر بيئة تدريبية تتناسب واحتياجات كل برامج من الناحية العلمية والعملية.// انتهى //15:03ت م0126