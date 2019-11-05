الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن فتح باب التسجيل في 13 ورشة عمل على مدى يومين، بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الزكاة والضريبة الذي سينعقد خلال يومي 13 و 14 نوفمبر 2019م في فندق الريتز كارلتون بالرياض.وقالت الهيئة إن المهتمين بالمشاركة في الورش يمكنهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر www.ztc.sa، مبينة أن ورش العمل ستتضمن عدة مواضيع تسلط الضوء على النظام الزكوي والضريبي في المملكة، وأوجه التعاون بين الشركاء والجهات المرتبطة بالهيئة فيما يخص الجوانب المحاسبية والاقتصادية والحلول المتطورة التي يتم الاعتماد عليها في الأعمال الزكوية والضريبية.وسيتم في اليوم الأول إقامة 6 ورش عمل، حيث ستكون الورشة الأولى بعنوان "اتفاقية الازدواج الضريبي" من تنظيم هيئة الزكاة والدخل، فيما تشارك الأمانة العامة للجان الضريبة بورشة عمل بعنوان "التعريف بمهام وأعمال الأمانة العامة للجان الضريبية"، وستتناول ورشة العمل الثالثة مفهوم "أساسيات ضريبة القيمة المضافة للمصدرين" تقدمها هيئة تنمية الصادرات، في حين ستتطرق بقية ورش العمل خلال اليوم الأول "ضريبة السلع الانتقائية بعد فرضها على المشروبات المحلاة"، بالإضافة إلى "اللائحة الجديدة لزكاة المنشآت" و"ضريبة الاستقطاع وتطبيقها في المملكة".أما في اليوم الثاني سيتخلله بقية ورش العمل، حيث سيفتتح اليوم بورشة عمل بعنوان "ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية والمختلطة" تقدمها هيئة الزكاة والدخل، تليها ورشة "التعريف بالضرائب المطبقة في المملكة على المستثمرين" من تقديم ومشاركة الهيئة العامة للاستثمار، في حين ستقدم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الورشة الثالثة بعنوان "حساب ضريبة القيمة المضافة للمحاسبين الماليين"، وستشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بورشة عمل عن "آلية تطبيق المسار المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، وسيتم التطرق أيضاً إلى "فوائد أنظمة الفوترة الإلكترونية للمنشآت" بمشاركة أنظمة المدفوعات السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي، وستشارك أيضاً مبادرة فنتك السعودية بورشة عمل بعنوان "دور الثورة التقنية المالية في تعزيز الامتثال الزكوي والضريبي"، وتختتم هيئة الزكاة والدخل اليوم الثاني للمؤتمر بورشة عمل تحت عنوان "تطبيق تحصيل الزكاة في المملكة".// انتهى //15:03ت م0127