الطائف 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المستوى الذهبي في مسابقة الطالب المدرب "تثقيف الأقران" لتتأهل بذلك على مستوى الوزارة في التصفيات, التي أقيمت في منطقة جازان, حيث حصد الطالب عمرو فائز القرشي من ثانوية ثقيف على المستوى الذهبي في مسابقة الطالب المدرب "تثقيف الأقران", التي تهدف لنشر الوعي, وبناء المهارات, ورفع مستوى المعرفة, وتعزيز السلوك الإيجابي, وتنمية مهارات الطلاب في التدريب, وفنون القيادة, وتحمل المسؤولية الشخصية.وقدم المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي التهنئة للطالب القرشي على ما تحقق من إنجاز جديد يضاف الى ما حققته الإدارة من إنجازات سابقة, مؤكداً أن ذلك كان ثمرة لجهود بذلت حتى تحقق هذا الإنجاز ، متمنياً للطالب التوفيق في المراحل القادمة, مثمنا جهود إدارة النشاط الطلابي ،على الدعم والتحفيز والمتابعة للطلاب, متمنياً للجميع التوفيق.// انتهى //15:04ت م0129