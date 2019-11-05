جيزان 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه الإمارة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العقيد مهندس عادل بن إبراهيم الشهراني رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد.وهنأ سموه العميد الشهراني بالثقة الكريمة , راجياً له وكافة زملائه المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً سموه الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن.من جهته أعرب قائد قوة أمن المنشآت ، عن شكره للقيادة الرشيدة , ولسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه على هذه الثقة ، سائلاً المولى عز وجل العون والسداد له وكافة زملائه منسوبي قوة أمن المنشآت بجازان.// انتهى //15:04ت م0130