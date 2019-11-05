أبها08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مطلع الأسبوع المقبل ، "منافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان" ، بمشاركة 120كشافًا وقائدًا ، من 32 إدارة تعليمية على مستوى المملكة.وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، أن الإدارات المشاركة هي(مكة المكرمة،والمدينة المنورة ، والبكيرية،والجوف،وجدة،والباحة،والحدود الشمالية،وصبيا،والشرقية،المذنب والقصيم ، الرس،والقريات،وعفيف،والمجمعة،وعنيزة،والأحساء،والخرج،ومحايل عسير،والقنفذة،ووادي الدواسر،ونجران،والطائف،والحوطة،والحريق،وبيشة،وحفر الباطن،وجازان،وتبوك،وشقراء ، إضافة إلى الإدارة المستضيفة ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان لتنفيذ إدارة المنافسات .من جهته أكد رئيس النشاط الكشفي محمد هزازي ، أن المستهدفين في المنافسات هم فئة الفتيان ، بواقع ثلاثة كشافين وقائد مرافق من كل إدارة تعليم ، مبينًا أن الفعالية تهدف إلى غرس روح الاعتزاز بالدين والولاء للمليك وصدق الانتماء للوطن إلى جانب تنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والمهارات والفنون الكشفية لدى المشاركين .// انتهى //15:06ت م0131