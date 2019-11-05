الطائف 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسواصلت أمانة الطائف برنامجها لدعم أعمال السفلتة في شوارع حي الوسام ضمن جهود تأهيل الشوارع المتضررة من المياه السطحية، حيث تمكنت وكالة المشاريع من سفلتة أكثر من 50 ألف متر مربع من شوارع حي الوسام والضواحي، وذلك خلال الأسبوع المنصرم، سعياً لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالأحياء.وبينت وكالة المشاريع أنها تعمل بالحي مع عدد من الأحياء التي تحتاج الى أعمال تهيئة وتأهيل لشوارعها وفق الكميات المتاحة بما يغطي الشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء والسفلتة الجديدة التي تخدم الأحياء السكنية الجديدة والمخططات، ويشمل البرنامج أكثر من 19 موقعاً.ويقوم البرنامج على رصد الاحتياجات الاساسية من خدمات السفلتة في المخططات السكنية، بالإضافة الى رصد الشوارع التي تحتاج الى اعادة تأهيل، وتقوم فرق الصيانة بكشط الطبقة الاسفلتية القديم واعادة تأهيل بالسفلتة والارصفة.واشارت الوكالة أنها عملت على دراسة مسببات تضرر الطبقات الاسفلتية بالشوارع ووضع حلول جذرية لمعالجة التشققات وتأثر الاسفلت والحفر، وتسوية المناسيب للارتقاء بخدمات السفلتة المقدمة للأهالي، وزيادة كفاءة ادارة الشوارع لراحة المواطنين.// انتهى //15:06ت م0132