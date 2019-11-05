الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود . وفي بداية الاستقبال رحب سمو نائب أمير منطقة الرياض بمعالي نائب وزير الداخلية معرباً سموه عن تمنياته له بالتوفيق والسداد .وأكد سموه دعم القيادة والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لإمارة منطقة الرياض واهتمام سمو وزير الداخلية في تطوير العملية الإدارية والتنموية .من جهته أعرب معالي نائب وزير الداخلية عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة الرياض على الاستقبال مشيراً إلى مجهودات سموه في دعم مسيرة التطوير بإمارة المنطقة .ونوه معاليه باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالتواصل والتعاون والعمل الواحد فيما يخدم المصلحة العامة ويعزز التطوير والتنسيق في المجالات الأمنية والتنموية والخدمية .// انتهى //15:10ت م0133