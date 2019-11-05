الدمام 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن العاملين في المجال التطوعي يستمدون من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والعمل بروح الفريق في كل منطقة من مناطق المملكة دون استنثاء، في مختلف المناسبات، مشيراً إلى أن همم السعوديين بفضل هذه التوجيهات تجتمع لتقديم احتياجات الأنفس البشرية، بل يمتد عطاء أبناء المملكة بفضل هذه التوجيهات ليشمل كل نفسٍ حيةٍ في المنطقة.وبين سموه خلال استضافته في مجلس الاثنينية الأسبوعي منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يتقدمهم اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة، ومنسوبي جمعية غوث للتوعية والإنقاذ يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة منصور العاطفي، أن الجميع يضع نصب أعينه الاستعداد لموسم الأمطار، ومختلف الأزمات والكوارث التي قد تحدث –لا قدر الله-، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الجهات قبل الأزمات، وأثنائها، وحتى بعدها للاستفادة من كل تجربة وخطة تنفذ، لتطور وتعمل الجهات المعنية على تحسينها، مشيداً بما عرضه مدير الدفاع المدني من خطط واستعداد للأحداث المتوقعة، مؤكداً أن ما عرضه يمثل جزءًا بسيطًا من الجهود التي تبذلها الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية، وَفْق خارطة من الخطط التي تراعي المواسم، وتقلبات الأجواء، وبلا شك لم تغفل جهود التوعية.وقال سمو أمير المنطقة : بلادكم ولله الحمد وصلت إلى ما وصلت إليه بالعمل الدؤوب المستمر، ورجال قامت على أكتافهم دولة راسخة، ذات أسس متينة في كل مجال، وهم بعلمهم وخبرتهم عملوا بشكلٍ ممنهج، فوجهوا الموارد بشريةٍ كانت أو مادية، واستمدوا ذلك من تعاليم ديننا الحنيف، وقيمها السامية، وما نشأ عليه أبناء هذه البلاد من عاداتٍ حميدة وتقاليد مجيدة، فصارت ديدناً نسير عليه، مضيفاً أنه بالرغم من كل الاستعدادات التي توفرها الدولة عبر أجهزتها المعنية، إلا أن التذكير للمواطنين والمواطنات بتوخي الحيطة والحذر واجبٌ على الجهات المعنية بذلك، وأن لا يستهينوا بالتحذيرات التي تطلقها الجهات المسؤولة، فكل نفسٍ غالية عندنا، وواجب الجميع أن يعملوا على مساندة الجهات المعنية، بتجنب المخاطر، والبعد عن كل ما قد يكون ضاراً بهم، ومتابعة التنبيهات والتحذيرات، وأن لا يترددوا عند الحاجة في طلب المساعدة من الجهة المعنية، ونحن نبتهل إلى الله أن يجعل موسم الأمطار موسم خيرٍ وبركة، وأن يكفينا الشرور والأخطار.وأضاف سموه أن الوقاية خير من العلاج، وللأسف بعض المواطنين والمقيمين يستهين بالتحذيرات، ولا يلقي لها بالًا، والفرق بين الشجاعة والمجازفة معروف، من يجازف ويلقي بروحه للتهلكة فهذا أضر بنفسه وأضر بغيره، ومن يمتلك الشجاعة يحسب عواقب الأمور، ويحرص أن لا يضيف معاناةً إلى معاناة غيره، فلا خير في شجاعة تؤدي إلى كارثة، ولا خير في مجازفة تذهب بالأرواح، داعياً أبناء الوطن وبناته للحرص والمبادرة, وأن يتسلحوا بالمعرفة والتأهيل اللازم للقيام بالجهود الإغاثية والتطوعية في مختلف المناسبات، وقد سمعنا من رئيس مجلس إدارة جمعية غوث عن جهودهم في تأهيل وتدريب عدد من المتطوعين في مجالات البحث والإنقاذ، وهم عون لإخوتهم في الدفاع المدني وحرس الحدود، يعملون معهم، وَفْق ما يوضع من خطط، وجهودهم محل ثناء وتقدير الجميع، مبيناً سموه من يحصل على المعرفة والتعليم يسهم في وقاية نفسه، ووقاية غيره، ودائماً ما ندعو الله أن يوفق ويبارك في هذه الجهود، فهي جهود مأجورة بإذن الله، ومشكورة من المجتمع ومن كل من لمس واستفاد من خِدْماتهم، مؤكداً سموه أن هذه الجهود الاحترافية يجب أن يستفاد منها، وأن تنقل هذه التجربة التطوعية وتنمذج لتستنسخ في مختلف المناطق، وشكراً لهم على ما أنجزوه في عمرها القصير في الزمن، الكبير بالمنجزات، وأوصيهم بالحرص على الاستدامة والتطوير والشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات، ونسأل الله أن يغيث البلاد والعباد، ويجعلها سقيا خيرٍ ورحمة، ويعم بنفعها أرجاء المملكة.// يتبع //16:50ت م0174

من جهته قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة القحطاني شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استضافة منسوبي الدفاع المدني في مجلس الاثنينية، مؤكداً أن الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يعمل وفق خطط لمواجهة موسم الأمطار بالمنطقة لهذا العام ، مشيراً للاجتماع الذي عقد برئاسة سمو أمير المنطقة الشرقية اللجنة الرئيسية للدفاع المدني وناقش خطط مواجهة الأمطار، واستمرت جهود المتابعة والاستعداد بعقد اجتماع تنسيقي في شهر صفر الماضي، بمقر مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة الرئيسية ومعرفة إمكانيات الجهات المساندة وصولا للهدف السامي هو حماية الأرواح والممتلكات.بدوره قدم العقيد الدكتور عمار مغربي من إدارة الدفاع المدني بالمنطقة عرضاً موجزاً عن خطط الإدارة لمواجهة مختلف الكوارث والأزمات، وتبيين مراحل التعامل مع الأزمات، متطرقاً إلى التجهيزات النوعية لمواجهة مخاطر السيول، وتجهيزات مواقع الإيواء المؤقتة، فيما بلغ عدد مواقع الإيواء الدائمة 14 موقعاً، بمساحة 50 مليون متر مربع وعدد المتطوعين بلغ 1777 متطوعاً.من جانبه أعرب رئيس جمعية "غوث للتوعية والإنقاذ " منصور العاطفي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله بالاستضافة في مجلس الاثنينية الأسبوعي، مشيراً أن غوث منذ أن كان فريقاً تطوعياً وحتى الآن قدم أكثر من 500 ألف خدمة خلال 12 عاما ولم يسجل إصابة عمل واحدة ، مبيناً أن الفريق وعبر التطوع والتعاون المشترك مع الدفاع المدني وصل منتسبو الفريق إلى 2000 فرد ، يساهمون في مساندة أبطال الدفاع المدني ، حيث حصل الفريق على 17 اعتمادا دوليا ومحليا، وأسهم في البحث عن المفقودين في الصحراء بعدد حالات بلغ 370 مفقودا في الصحراء و107 متوفين ، واستفاد من الخِدْمات التدريبية أكثر من 500 ألف متدرب وقدمت الجمعية 42 ألف خدمة لضيوف الرحمن من خلال الطواقم الطبية من الأطباء والطبيبات، وعن تجهيزات أوضح العاطفي أن الجمعية لديها 72 طائرة شراعية مجهزة بمناظير ليلية وأجهزة تحديد مواقع وطيارين مرخصين ومدربين على الإنقاذ، و 560 غواصا وقوارب إنقاذ و 67 مدربَ غوصٍ معتمدًا ونقدم دورات مستمرة للأعضاء ، أما الخِدْمات الإسعافية فهناك 8 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ، و 360 حقيبة طبية مجهزة.بعدها استمع سموه خلال اللقاء إلى مداخلتين مدير عام فرع هيئة الأرصاد والبيئة بالمنطقة الشرقية محمد بن خالد الشهري، وقائد حرس الحدود العميد علي القحطاني، أجاب عليها مدير الدفاع المدني ورئيس مجلس إدارة جمعية غوث.من جهة أخرى أفاد عضو هيئة كبار العلماء سابقاً وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل فضيلة الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، بما ورد في السنة النبوية الشريفة في الاستعاذة من النار والغرق والحريق، وضرورة بذل أسباب الوقاية بإطفاء النار والبعد عنها.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن بن محمد الرقيب، ومعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من أصحاب الفضيلة، وعدد من أعيان وأهالي المنطقة الشرقية.// انتهى //16:50ت م0175