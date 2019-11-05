القاهرة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب والمستثمرين المصريين الأفراد نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7ر5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 9ر734 مليار جنيه، بعد تداولات كلية تجاوزت مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 12ر1% مسجلًا 61ر14789 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 67ر0% ليسجل 73ر543 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا 51ر0% منهيًا تعاملات اليوم عند مستوى 44ر1452 نقطة.// انتهى //16:50ت م0176