اجتماعي / مركز الأمير نايف لغسيل الكلى في بيروت يواصل تقديم العلاج لـلمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
الثلاثاء 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/05 م واس
بيروت 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس
يواصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت، تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، حيث جرى تنفيذ 280 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ 110 مرضى.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.
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16:50ت م
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