بيروت 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسيواصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت، تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، حيث جرى تنفيذ 280 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ 110 مرضى.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.//انتهى//16:50ت م0177