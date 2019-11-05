قلعة السراغنة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 20 عملية جراحية في الغدد الدرقية للمرضى من ذوي الدخل المحدود في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة قلعة السراغنة المغربية، ليصل مجموع ما تم إنجازه إلى اليوم الرابع 54 جراحة ضمن الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحة أورام الغدة الدرقية في المملكة المغربية، بالتعاون مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي.ووصف رئيس قسم الأطباء في المركز الاستشفائي الإقليمي بقلعة السراغنة الدكتور محمد محمدي هذه الحملة بالمنقذة، مشيرًا إلى أنها تُعد فرصة للأسر, التي ليس بوسعها دفع تكاليف العلاج الجراحي والدوائي أن تنهي معاناتها, مبينًا أن الحملة تأتي تأكيدًا لمتانة العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، داعيًا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والحكومة السعودية خير الجزاء تجاه ما يقدمونه للمغرب وشعبه.وتهدف الحملة لإجراء أكثر من 100 عملية استئصالية لأورام الغدة ويستفيد منها المرضى الأكثر احتياجًا, الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 60 سنة، انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم دون تفرقة أو تمييز.//انتهى//16:51ت م0178