الحديدة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر 2029م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلاً عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34.614 فرداً.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.// انتهى //16:51ت م0179