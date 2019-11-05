ثقافي / الشؤون الإسلامية جازان تختتم برنامج تأهيل الدعاة
الثلاثاء 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/05 م واس
جيزان 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس
اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مساء أمس ، ملتقى " تأهيل الدعاة والداعيات الأول " ، بمحاضرة لفضيلة مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد بن أحمد الفيفي بعنوان (أساليب ووسائل الدعوة وتحقيقها للأمن الفكري ) وذلك بقاعة الاحتفالات بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة.
وبدأ الدكتور الفيفي ، محاضرته ، بالتعريف بالأمن الفكري ، ثم بين بعض ما يجب على الداعية القيام به للتصدي للأفكار الضالة التي يحاول الأعداء نشرها في المملكة لزعزعة الأمن والاستقرار .
وطالب الدعاة من الجنسين بتعزيز الأمن الفكري وتوعية الناشئة بخطر الجماعات الإرهابية ، داعياً إياهم بنشر محاسن اجتماع الكلمة ووحدة الصف ومبايعة القيادة على السمع والطاعة في المكره والمنشط ، لأنهم يجعلون القرآن العظيم دستوراً والسنة المطهرة منهجاً والسلف الصالح مناراً للهدى والصلاح .
وختم محاضرته ، بالواجبات التي تجب على الداعية الالتزام بها أثناء تأدية رسالته وبعض النصائح التي تعينه بعد الله على تحقيق الغاية الأسمى من الدعوة .
// انتهى //
16:51ت م
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