جيزان 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مساء أمس ، ملتقى " تأهيل الدعاة والداعيات الأول " ، بمحاضرة لفضيلة مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد بن أحمد الفيفي بعنوان (أساليب ووسائل الدعوة وتحقيقها للأمن الفكري ) وذلك بقاعة الاحتفالات بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة.وبدأ الدكتور الفيفي ، محاضرته ، بالتعريف بالأمن الفكري ، ثم بين بعض ما يجب على الداعية القيام به للتصدي للأفكار الضالة التي يحاول الأعداء نشرها في المملكة لزعزعة الأمن والاستقرار .وطالب الدعاة من الجنسين بتعزيز الأمن الفكري وتوعية الناشئة بخطر الجماعات الإرهابية ، داعياً إياهم بنشر محاسن اجتماع الكلمة ووحدة الصف ومبايعة القيادة على السمع والطاعة في المكره والمنشط ، لأنهم يجعلون القرآن العظيم دستوراً والسنة المطهرة منهجاً والسلف الصالح مناراً للهدى والصلاح .وختم محاضرته ، بالواجبات التي تجب على الداعية الالتزام بها أثناء تأدية رسالته وبعض النصائح التي تعينه بعد الله على تحقيق الغاية الأسمى من الدعوة .// انتهى //16:51ت م0180