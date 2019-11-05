الحديدة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2019م، 2.601 مستفيداً، وعيادة الباطنية 758 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 131 شخصاً، وعيادة التحصين 22 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 242 فردا، وعيادة الولادة 5 حالات، وقسم الإحالة الطبية 8 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1.099 شخصاً، وقسم النساء والولادة 401 امرأة، والفريق المتنقل 447 مريضاً.كما أجرى الفحص المخبري لـ 4.414 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 5.761 مريضاً، واستقبل قسم التنويم 17 فرداً، وراجع قسم الرعاية الصحية 1.632 شخصاً.// انتهى //16:51ت م0181