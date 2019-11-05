القاهرة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسوقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة تفاهم مع مصر والأردن لربط منظومات الكهرباء بها، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ (13) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.وقع المذكرة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الشيخ المهندس نواف بن إبراهيم آل خليفة ووزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة الزواتي.وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح على هامش التوقيع أهمية المذكرة للدفع قدمًا بمشروعات الربط الكهربائي بين هذه الدول، موضحًا أن مشروعات الربط الكهربائي الحالية بين كل من المملكة العربية السعودية ومصر والسودان إضافة لمشروعات الربط الثماني والربط الكهربائي الخليجي والربط الكهربائي المغاربي الموجودة حاليا تصب كلها في تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي وتحقيق التنمية.وأشار علي إلى أن الأوضاع تسير بشكل فاعل فيما يخص الإطار التشريعي للربط الكهربائي العربي وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.// انتهى //16:52ت م0182