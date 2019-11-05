جدة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأثنى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , بجهود معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية , التي أسهمت في تحقيق التعاون المجدي، من خلال وضع معيار موحد للقطاعات الفرعية المرتبطة بالأطعمة الحلال.جاء ذلك في كلمة معاليه أمام الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية المنعقد في رحاب مدينة مكة المكرمة ، اليوم 5 نوفمبر 2019م ، التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير أحمد سينيومو.وثمن الأمين العام جهود المعهد في تنسيق الردود الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص وضع مواصفات موحدة في قطاعات الصحة والطاقات المتجددة والمعادن النفيسة والمجوهرات والجلود ومواد الدباغة والمنتجات البترولية والنسيج والمنتجات المصنعة وغيرها.وحث العثيمين أمانة المعهد على تقديم الدعم الفني والتدريب للدول الأعضاء المهتمة من أجل التوعية باستخدام المواصفات المنشورة حديثاً أو المنقحة لمنظمة التعاون الإسلامي ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.// انتهى //16:52ت م0184