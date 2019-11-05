عمان 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسزار فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمان, للاطلاع على المشاريع المشتركة بين الجانبين, التي تخدم مرضى السرطان من اللاجئين السوريين واليمنيين.وقام الفريق بعمل جولة ميدانية في أقسام مركز الحسين للسرطان للوقوف على الحالات المرضية، مطلعاً على أحدث المواصفات التقنية والطبية , التي جرى اعتمادها في إنشاء المركز، ومستوى رعاية مرضى السرطان في الأردن، بما في ذلك خدمات العلاج، والوقاية، والتوعية التي يقدمها المركز لمرضاه من الأردن والعالم العربي.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أبرم عقداً مع مركز الحسين للسرطان يهدف إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان اليمنيين والسوريين من الرجال والأطفال والنساء، وتخفيف معاناة المرضى وذويهم في مواجهة المرض ومضاعفاته و تكاليفه، وتقديم الدعم اللوجستي "المساند" للمرضى ومرافقيهم وحفظ كرامتهم بتقديم المصارف النثرية لتلبية احتياجاتهم الشخصية شهريًا، بقيمة إجمالية بلغت مليونين و330 ألف دولار أمريكي.// انتهى //16:52ت م0185