صنعاء 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.وجرى خلال الفترة من 25 إلى 31 اكتوبر ضخ 220,500 لتر مياه صالة للاستخدام ،وضخ 147,000 لتر مياه صالحة للشرب.ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.// انتهى //16:54ت م0186