حجة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الفترة 24 – 30 أكتوبر الماضي 488 مستفيداً، وعيادة الباطنية 198 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 85 مستفيداً، وقسم الخدمات التمريضية 1.069 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 474 مستفيداً، وقسم نقل الدم 5 مراجعين، فيما نفذت 7 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 421 شخصاً، وقسم الإحالة الطبية 14 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 1.114 مستفيداً، وصرفت الأدوية لـ 1.396 فرداً، وراجع قسم الأشعة 61 فرداً.// انتهى //16:54ت م0187