الرياض 8 ربيع الأول 1441 الموافق 5 نوفمبر 2019 واس.افتتحت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى اليوم مركز أبحاث نمط الحياة والصحة بهدف تطوير أبحاث تعزيز نمط الحياة الصحي والوقاية من الأمراض باتباع منهج متعدد التخصصات، وذلك في مركز أبحاث العلوم الصحية.ويهتم المركز بسلوكيات نمط الحياة والصحة مع التركيز على صحة الأطفال واليافعين والنساء، وينطلق برئاسة كبير الباحثين الدكتور هزاع محمد الهزاع وبمشاركة نخبة من علماء الأبحاث وأخصائيِي تقنية الأبحاث والوبائيات وعدد من الباحثين.وأوضح رئيس مركز أبحاث نمط الحياة والصحة الدكتور الهزاع أن المركز يسعى إلى توفير بيئة داعمة وحديثة تشجّع على إجراء أبحاث علمية ذات جودة عالية وتأثير قوي وتقديم التدريب والتعليم والتثقيف الصحي في جميع مجالات سلوكيات نمط الحياة، بما في ذلك النشاط البدني والسلوكيات الخاملة والعادات الغذائية واختيار الطعام ونمط النوم وسلوكيات نمط الحياة الأخرى ذات الصلة بالنتائج الصحية وذلك باتباع نهج متعدد التخصصات، كما يسعى لأن يكون مركزًا إقليميًا رائدًا في التميز البحثي في مجال سلوكيات نمط الحياة والصحة، مشيرًا إلى أن المركز يعدّ تابعًا لمركز أبحاث العلوم الصحية ومستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتتماشى رسالته وأهدافه مع رؤية المملكة 2030 التي تتضمن أهدافها تعزيز نمط الحياة الصحي في المجتمع السعودي وتحسين جودة الحياة.وقد تضمن حفل الافتتاح إقامة منتدى "النمط الحياتي المعزز للصحة في المجتمع السعودي- أين نحن ؟" بإدارة الدكتور عبدالله الغنام من مركز أبحاث نمط الحياة والصحة وبمشاركة كلّ من المدير العام للإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة الدكتور شاكر العمري، ومديرة إدارة تعزيز الصحة بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتورة رشا الفواز، ووكيل التطوير والتخطيط في الهيئة العامة للرياضة الدكتورة هايدي العسكري، ومدير برنامج الرياضة المدرسية وتعزيز الصحة في شركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور عبدالحميد المسعود، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة السعودية للغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، ومدير البرنامج الوطني لمستقبل المدن السعودية الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ، والأستاذ المشارك في كلية العلوم التطبيقية بجامعة الملك سعود والرئيس السابق للجمعية السعودية للعلاج الطبيعي والتأهيل الدكتورة هناء السبيل، ومدير الشؤون التقنية والتطوير والأبحاث في شركة سابك الدكتور ناصر الحربي.ويهدف المنتدى إلى التعريف بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية نحو تعزيز نمط الحياة الصحي في المجتمع السعودي والخروج بتصورات وتوصيات عامة تهدف لتنسيق تلك الجهود وتعزيزها وفق متطلبات الرؤية.//انتهى//18:06ت م0212