الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساستقبل رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بقصر الملك سعود بالرياض اليوم، معالي وزير التجارة والصناعة السنغافورية كوه بوه كون.وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون في مجال التجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي وآلية التعاطي معها، كما تبادلا وجهات النظر في المجالات ذات العلاقة.// انتهى //18:13ت م0215