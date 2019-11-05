بيروت 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تحسّن بنسبة 0.72%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 758.05 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 27 ألفاً و880 سهماً، بقيمة 530 ألفاً و322 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 10 صفقات.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و490 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و436 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:17ت م0218