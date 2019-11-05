اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسن بنسبة 0.72 %
الثلاثاء 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/05 م واس
بيروت 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تحسّن بنسبة 0.72%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 758.05 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 27 ألفاً و880 سهماً، بقيمة 530 ألفاً و322 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 10 صفقات.
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و490 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و436 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:17ت م
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