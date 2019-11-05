العلا 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسعقد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم بمحافظة العُلا المؤتمر الذي سبق الانطلاقة الرسمية لرالي العُلا نيوم، الجولة الثالثة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية ، بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمُشاركين في الرالي من فِئَتَي السيارات والدرّاجات النارية.ورأس صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية المؤتمر الذي أكد من خلاله على الدعم غير المحدود والكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمختلف الرياضات بالمملكة ، لما فيه مصلحة للوطن ولتطوير الرياضة السعودية.وقال سموه : إن رالي العلا نيوم يعد جولة مهمة بوجود أسماء كبيرة من محترفي رياضة السيارات ، وإن الهدف من إقامة الرالي في العُلا ونيوم - إلى جانب التنافس للحصول على اللقب - هو الإضافة التي ستثري هذه الرياضة ، وتسهم في تحضير المتسابقين لرالي داكار 2020، الذي سيُقام في المملكة العربية السعودية.من جهتهم أعرب المُشاركون في المُؤتمر عن سعادتهم الغامرة بخوض تحدٍّ جديد يجمعهم، خُصوصًا وأنهم شاركوا قبل أسابيع معدودة في رالي القصيم، كما تحدَّثوا عن أهمية الرالي واتباع خطط مُختلفة، وذلك لأن هذه الجولة من نوعية الراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري" على عكس رالي القصيم الصحراوي القصير "باخا"، وهذا يتطلب مُقاربةً مُختلفةً من ناحية التركيز على الأداء المُستقر والثابت طيلة مراحله الأربع الطويلة أكثر من السُرعة الصِّرفة.ورحَّب السائقون بالسائق الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم للفورمولا واحد وسباقات التحمُّل، لقراره بالمُشاركة في هذا الرالي وذلك ضمن تحضيراته للمُشاركة في رالي داكار 2020 .وأشاروا إلى أهمية هذه الجولة على تحضيراتهم لرالي داكار 2020 الذي سيُقام في المملكة العربية السعودية، خُصوصًا من ناحية مسافة هذا الرالي ولكونه يُقام على مسارات شبيهة وقريبة من الرالي الدولي، مما سيُفيدهم في اكتساب المسار والخبرة .وتنطلق المُنافسات بمشاركة السائقين السعوديين يزيد بن مُحمَّد الراجحي وياسر بن سعيدان وعيسى الدوسري وخالد الفريحي والإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي في فئة السيارات النموذجية – بروتوتايب "تي 1"، وسلمان الشمري من فئة سيارات الإنتاج التجاي المُتسلسل "تي 2"، وصالح السيف من فئة العربات الصحراوية الخفيفة – باغي "تي 3"، وإبراهيم المهنَّا من فئة الشاحنات "تي 4"، والدرَّاجَين مشعل الغُنيم من فئة الدرّاجات النارية العادية، وعبدالمجيد الخُليفي درّاجات نارية رُباعية العجلات "كوادز".ويتألف الرالي من 4 مراحل ما بين مدينة العُلا التاريخية ومنطقة نيوم، حيث يبدأ السباق بالمرحلة الاستعراضية في محافظة العُلا ، على أن تبدأ المرحلة الأولى يوم غد الأربعاء 6 "نوفمبر" بطول 212 كيلومترا في العلا، تبدأ في "الرفيعة" وتنتهي في "قرية عين" ، يليها أيضاً في العلا مرحلة ثانية يوم الخميس 7 "نوفمبر" طولها 212 كيلومترا، تبدأ في "الرفيعة" وتنهي في "قرية عين"، ومرحلة ثالثة يوم الجمعة 8 "نوفمبر" وهي مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كيلومترا، وتبدأ من "أبو القزاز" وتنتهي في "العمود"، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومترا يوم السبت 9 "نوفمبر" تبدأ في "المويلح" وتنتهي في "تريم" .// انتهى //18:22ت م0219