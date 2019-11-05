الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد اليوم، جولة دعوية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأم الحمام والمعذر.وستشمل الجولة سلسلة من الكلمات الدعوية، يبلغ عددها 64 كلمة، بعد صلاتي المغرب والعشاء، بعنوان "حفظ اللسان وخطر نقل الإشاعات"، يلقيها عدد من أعضاء الدعوة بالمركز، في المساجد الواقعة في نطاق عمل المكتب.وتأتي هذه الجولة ضمن البرامج التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتكثيف الجهود الدعوية؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وغرس مفاهيم الوسطية والمواطنة الصالحة، وتقوية الروابط الأسرية والصلات العائلية، وما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع.// انتهى //18:22ت م0220