تبوك 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساستقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي، في مكتبه بمقر المحافظة اليوم, رئيس بلدية محافظة ضباء الدكتور عبدالله الغبان، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بضباء، الذي يقوم حاليا بجولة للاطلاع عل المشروعات البلدية في محافظة حقل.ورحب المحافظ في بداية اللقاء بالحضور، مؤكداً أهمية دور المجالس البلدية وما تقوم به من مهام، بما يخدم الوطن ويحقق رؤية وتطلعات القيادة، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.بعد ذلك قدم رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله العمرني، شرحاً موجزاً عن أهم منجزات البلدية، مستعرضا المشروعات, التي جرى الانتهاء من تنفيذها، ونسب الإنجاز في ما هو تحت التنفيذ، بالإضافة لما ستشهده المحافظة من مشروعات مستقبلية, التي لازالت تحت الدراسة.حضر اللقاء رئيس المجلس البلدي بمحافظة حقل محمد بن زايد العمراني، وأعضاء المجلس.// انتهى //18:31ت م0223