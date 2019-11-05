الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير اليوم, ورشة عمل بعنوان "الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسية"، بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات العامة بالوزارة، ومشاركة فريق العمل المختص من الوزارة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية، الذي يشمل جميع قطاعاتها المختلفة وفق رؤية المملكة 2030.وأوضح وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن أحمد باسودان، أن الورشة تهدف إلى اكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، وفق منهجية علمية معتمدة من مركز "أداء" ومعرفة مؤشرات الأداء الرئيسي، وكيفية عملها، وفهم منهجية إدارة الأداء في سياق عمل الجهات الحكومية.وأضاف باسودان أن تنظيم مثل هذه الورش يسهم بالارتقاء بأداء قطاعات الوزارة المختلفة وتأهيل منسوبيها في جميع المجالات، رافعاً شكره وتقديره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على حرصه الدائم في تطوير منسوبي الوزارة، وتنمية قدراتهم الوظيفية والمهنية؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //18:36ت م0224