طرابلس 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسبحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق اليوم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة دور الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة واستيعاب الحالات الإنسانية للنازحين، بحضور نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.وتناول الاجتماع آخر تطورات الوضع السياسي بعد مرور نحو سبعة أشهر على بدء حرب العاصمة - حسب بيان حكومة الوفاق - .كما استعرض الاجتماع - الذي عُقد بديوان مجلس الوزراء - الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة افتتاح المطارات المغلقة، لضمان سلامة النقل الجوي في المستقبل.وعقدت اللجنة العليا للنازحين اجتماعها الأول يوم الأحد الماضي - بحضور معيتيق - لمتابعة ما تم حيال تخصيص 120 مليون دينار للبلديات للتعامل مع ملف النازحين.وأكدت اللجنة الاستمرار في معالجة أوضاع النازحين، وتذليل الصعوبات التي يواجهونها، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة ملف النازحين بشكل كامل.// انتهى //18:38ت م0225