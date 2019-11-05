بغداد 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساستقبل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في بغداد اليوم مُمثـِّلة الأمين العامِّ للأمم المُتحِدة في العراق "جينين بلاسخارت" ، وبحث معها الخطوات التي اتخذتها الحكومة تلبية لمطالب المُتظاهِرين.وجرى خلال اللقاء - وفقاً لبيان صحفي للوزارة - استعراض مُجمُل الأحداث الأمنيّة والسياسيّة في العراق، والدعم الأمميّ، وإجراءات الحكومة في تلبية مطالب المُتظاهِرين.// انتهى //18:38ت م0226