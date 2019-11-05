سياسي / وزير الخارجية العراقي يبحث مع مُمثـِّلة الأمين العامِّ للأمم المُتحِدة في العراق ملف التظاهرات
الثلاثاء 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/05 م واس
بغداد 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس
استقبل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في بغداد اليوم مُمثـِّلة الأمين العامِّ للأمم المُتحِدة في العراق "جينين بلاسخارت" ، وبحث معها الخطوات التي اتخذتها الحكومة تلبية لمطالب المُتظاهِرين.
وجرى خلال اللقاء - وفقاً لبيان صحفي للوزارة - استعراض مُجمُل الأحداث الأمنيّة والسياسيّة في العراق، والدعم الأمميّ، وإجراءات الحكومة في تلبية مطالب المُتظاهِرين.
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18:38ت م
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