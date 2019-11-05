تبوك 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واستعقد اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية غداً , اجتماعها الدوري برئاسة رئيس اللجنة ماجد الحكير , بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الغرف التجارية في المملكة , وذلك بصالة الاجتماعات بمقر الغرفة التجارية والصناعية بتبوك.ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة ومهامها وسبل تطوير القطاع السياحي والعمل على تحقيق أهداف اللجنة.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة أحمد بن عطيه الحارثي أن عقد مثل هذه الاجتماع في منطقة تبوك, الذي يجمع أعضاء اللجنة، سيسهم في إبراز التنمية السياحة التي تشهدها المنطقة في شتى المجالات.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن الاجتماع سوف يناقش عدداً من النقاط لتطوير العملية السياحية في المملكة خصوصاً أن المجال السياحي الآن أصبح من المجالات المهمة وصناعة مستدامة، إضافة إلى أن الاجتماع سيركز على أهم المجالات والأعمال التي تهتم بالسياحة ، وضرورة توفير واجهات سياحية في كل مدن المملكة من أجل استقطاب السياح.وأعدت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة تبوك برنامجًا خاصًا لأعضاء اللجنة للتعريف بمقومات المنطقة السياحية والاستثمارية ،بعدها سيقوم المشاركون بجولة عامة لإرجاء مدينة تبوك وزيارة العديد من المرافق والمنشآت فيها.// انتهى //18:39ت م0227