الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق،بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اليوم ، مع نائب سفير المملكة المتحدة لدى المملكة ريشارد أوبنهايم .وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات في الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.كما تم مناقشة أولويات التعاون في مجال التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين.فيما تطرق الجانب البريطاني إلى السيناريوهات المحتملة في مجال التجارة والاستثمار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت".// انتهى //19:47ت م0252