الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسواصل اليوم منتدى أسبار الدولي 2019م الذي انطلق بالرياض أمس تحت شعار "السعودية الملهمة" جلساته حيث عقد 7 جلسات نقاش وورش عمل و5 محاضرات ، سلطت جميعها الضوء على المحاور الرئيسة للمنتدى وهي: الصناعة والخدمات والبحث العلمي والابتكار والإعلام والأمن بحضور عدد كبير من الخبراء والمهتمين.وتناولت الجلسة الأولى التي كانت تحمل عنوان "الصناعة في المستقبل", خمس محاور هي: "الثورة الصناعية الرابعة" و"دعم استخدام المنتجات المحلية في وزارة الدفاع" و"تصنيع السيارات ودورها في تنمية الصناعات المعرفية والتحويلية" و"التجارة الإلكترونية" و"مستقبل اللوجستيات .. كيف نتلقى طرود التجارة الإلكترونية في عام 2025م".وناقشت الجلسة الثانية "الخدمات في المستقبل", عدداً من أوراق العمل أبرزها: مستقبل الخدمات الحكومية والتغير والتحول نحو المستقبل في منظومة العمل الإحصائي, ضمن الخارطة الدولية وتحديات الخدمات في المستقبل.فيما تطرقت الجلسة الثالثة "الإعلام في المستقبل", إلى عدد من الموضوعات المهمة منها صحة الأخبار وكيفية تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتعليم الإعلامي في المستقبل، ومستقبل المؤسسات الإعلامية في ظل الثورة الرقمية، إضافة إلى المهن والوظائف الإعلامية في المستقبل, و‏الإعلام في المستقبل .. هل ستختفي الصحافة؟, ومستقبل صحافة البيانات في الإعلام العربي.أما جلسة "البحث العلمي والتطوير والابتكار في المستقبل", استعرضت تجربة كلية الملك فهد الأمنية في نشر ثقافة الإبداع والابتكار الأمني، والنشر العلمي الأمني، وتعزيز الابتكار على المستوى الوطني ، وعصر الانفرادية، وسياسات ابتكار الجيل الثالث ودراسات المستقبل والابتكار والعلاقة بينهما.بعد ذلك عقدت جلسة "الأمن في المستقبل" وتناولت: الأمن الدوائي "توطين الصناعة الدوائية، مهددات الأمن الدوائي"، والأمن الاقتصادي ، واستشراف مستقبل العمل الأمني ..ضرورة أم رفاهية، وتحديات الأمن السيبراني، والأمن الاجتماعي .. رؤية مستقبلية.واختتمت جلسات اليوم الأول بمناقشة كتاب "نظرية ماكويل للاتصال الجماهيري", وكتاب "معجم المصطلحات الأساسية للدراسات المستقبلية", تضمنت عدة محاضرات هي: "بيانات الأقمار الصناعية - وسيلة لتقييم الموارد الطبيعية والمخاطر في الأراضي القاحلة", و"المملكة العربية السعودية 2030 .. كيفية تحقيق اقتصاد ديناميكي ومزدهر في القرن الحادي والعشرين", و"المدن كعامل محرك للنمو الاقتصادي وعامل جذب للموهبة والابتكار"، و"الإعلام في المستقبل" ، و"بناء منظمة أسية".وتضمنت فعاليات المنتدى ورش عمل منها : "أكثر سيناريو خيالي مشوق لمستقبل الرعاية الصحية .. التعليم الجامعي حتى عام 2050م"، وورشة عن الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية، وأخرى عن "الموائمة الإستراتيجية والتحول الكلي للقيادات".// انتهى //20:11ت م0255