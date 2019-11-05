الطائف 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسواصل المهرجان الثقافي للصغار في يومه الثاني منافساته المسرحية المدرسية على مسرح الحلقة الشرقية، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات وبمشاركة 7 إدارات تعليمية.وشهدت المنافسات المسرحية في يومها الثاني حراكًا مسرحيًا بمشاركة طالبات تعليم " الباحة، تبوك، الطائف، وجدة" من خلال تقديم عددٍ من العروض المسرحية المتميزة، التي تعكس واقعًا اجتماعيًا، أو تاريخيًا، وتنمي اتجاهًا وسلوكًا إيجابيًا لدى الناشئة، وتحقق الوعي الصادق بالحياة.وقد بدأ العرض المسرحي اليوم بمسرحية عن حسن استخدام التقنية من أداء طالبات تعليم الباحة، نقلت فيه الطالبات من خلال مشاهد المسرحية أثر التقنية وفجوة الانقياد خلفها، وأثرها في ضياع الوقت والعمر، لينتقل المشهد الأخير بالمشاهدات إلى أهمية الوعي بمعالجة ذلك، ومتابعة جديد التقنية دون انزلاق .فيما أدت طالبات تعليم تبوك عرضًا مسرحيًا عن الوطن بعنوان" وطنٌ عصيٌ على النسيان" تنقلت الطالبات عبر مشاهده بين مراحل حكم الدولة السعودية وصولًا إلى رؤية الوطن الطموح 2030، لتعيش الحاضرات الماضي التليد، مرورًا بالحاضر الزاهي الواعد، ووصولًا إلى الغد المشرق الجميل .فيما جاء العرض المسرحي بتعليم الطائف أرواح مسلوبة" ليحرر الأطفال من قيود وسائل التواصل، والألعاب الإلكترونية، وتجاوز هذه العقبات لعالم أرحب بعيدًا عن هجوم التقنية، وقنواتها المفتوحة، ليختتم العرض المسرحي مشاهده بدعوة صادقة إلى حفظ حق الطفولة في العيش في عالمها الجميل بأمن وسلام دائمين.فيما جاء عرض تعليم جدة ليتحدث عن ركائز النجاح، نقلت الطالبات عبر مشاهد " وطن الهمم" أهم الركائز والسبل لتحقيق النجاح، والتي تضم العلم، الإرادة، القيم، والعمل التطوعي، ومايتضمنه ذلك من عطاءٍ وبذل، ليقف بعدها المشهد الأخير على تطلعات الوطن .// انتهى //21:16ت م0281