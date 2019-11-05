القطيف 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية غداً برنامج "التطوع في رؤية 2030"، وذلك بالقاعة الرئيسة التابعة لروضة اللجنة.ويتضمن البرنامج الأهداف والمبادرات، المعيار الوطني للتطوع، مؤشرات الآداء، المنصة الوطنية للتطوع، آفاق وتطلعات.وأكد رئيس لجنة تنمية القطيف المهندس عباس الشماسي أن البرنامج يأتي من أهمية النهوض بالعمل التطوعي المؤسسي المنظم ذي الأثر المستدام، وللتعريف بمبادرات وبرامج هدف (تشجيع العمل التطوعي) في برنامج التحول الوطني 2020، وأحد برامج رؤية المملكة 2030 لتنظيم العمل التطوعي وتمكينه، وقرب التدشين الرسمي لمنصة التطوع الوطنية.// انتهى //21:16ت م0282