سياسي / بريطانيا تدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2300 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
الثلاثاء 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/05 م واس
لندن 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس
أدانت الحكومة البريطانية اليوم مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "تدين المملكة المتحدة قرار السلطات الإسرائيلية الأخير بشأن تطوير أكثر من 2300 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية".
وأكدت أن بناء المستوطنات أمر غير شرعي بموجب القانون الدولي ومن شأنه تقويض فرص حل الدولتين، داعية إسرائيل إلى وقف مثل هذا العمل المضاد.
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21:20ت م
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