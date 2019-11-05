لندن 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأدانت الحكومة البريطانية اليوم مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "تدين المملكة المتحدة قرار السلطات الإسرائيلية الأخير بشأن تطوير أكثر من 2300 وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية".وأكدت أن بناء المستوطنات أمر غير شرعي بموجب القانون الدولي ومن شأنه تقويض فرص حل الدولتين، داعية إسرائيل إلى وقف مثل هذا العمل المضاد.// انتهى //21:20ت م0284