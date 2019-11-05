لندن 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب أن أفعال إيران الأخيرة تمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاق النووي، وتشكل تهديدًا لأمننا القومي.جاء ذلك في بيان أصدره اليوم رداً على إعلان إيران عزمها خفض التزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة بموجب الاتفاق النووي.وأوضح أننا نريد إيجاد سبيل لتسوية ذلك من خلال الحوار الدولي البناء، لكن يجب على إيران الامتثال للالتزامات التي قطعتها على نفسها، والعودة عاجلا للامتثال التام بالاتفاق النووي.// انتهى //21:33ت م0285