المنامة 8 ربيع الأول 1441هـ الموافق 5 نوفمبر 2019م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض، اليوم، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وأعرب جلالة الملك حمد بن عيسى، عن تقديره البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في تسوية الأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن الشقيق، مشيراً إلى أن قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، يعد الأساس في إنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها المرجوة، وقال: "إن الجهود المباركة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن تأتي في إطار دورها المحوري في تسوية المشكلات ولم الشمل العربي".وأعرب جلالة ملك مملكة البحرين عن أمله في أن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات والعمل معاً لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين هنأه فيها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض، مشيدًا جلالته بجهود سمو ولي العهد التي كان لها دور رئيسي بتحقيق هذا الإنجاز بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن وتحقيق الوحدة بين كافة أبناء الشعب اليمني.// انتهى //21:44ت م0288