واشنطن 8 ربيع الأول 1441هـ الموافق 5 نوفمبر 2019م واسأشاد فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض اليوم، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وقال الرئيس ترامب في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" إن هذا التوقيع خطوة وبداية "جيدة للغاية".وطالب جميع الأطراف في اليمن بمواصلة العمل وبذل الجهود للوصول لاتفاق نهائي.// انتهى //21:50ت م0290