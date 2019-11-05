القاهرة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق على دعم وتعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة، بما يساعد في مواجهة التحديات التي تمس مصالح الدولتين.وتطرق الاتصال إلى بحث تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، فضلًا عن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وسبل صون السلم والأمن في أفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان صحفي: إن الرئيس السيسي رحب خلال الاتصال بقرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى شرم الشيخ، وأعرب عن تطلعه لأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المأمول، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والسياحية.// انتهى //21:56ت م0292