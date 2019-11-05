إسلام آباد 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسلقي ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من رجال الأمن وأحد المارة مصرعهم جراء هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون اليوم في مدينة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على جنديين من رجال قوات حرس الحدود بالقرب من نقطة أمنية في منطقة "كولاشي" بمدينة ديرة إسماعيل خان ما أدى إلى مقتل الجنديين وأحد المارة، مضيفة أن قوات الأمن طوقت موقع الهجوم وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار من الموقع.// انتهى //21:59ت م0293